Mercato - PSG : Interpellé par la presse espagnole, Mbappé réagit

Kylian Mbappé pourrait finalement quitter le PSG à la prochaine intersaison au vu du retour de flamme du Real Madrid dans ce feuilleton. Attraction des médias espagnols et surtout de l’émission El Chiringuito, Mbappé a été invité à réagir à une mode lancée sur l’émission : le « tic tac » de son éventuel transfert.

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas lors des deux derniers mercato estivaux, Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions à l’approche de la session des transferts. Bien qu’il ait prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025, la dernière saison étant optionnelle, le champion du monde tricolore fait encore parler de lui sur le mercato et au sujet d’une éventuelle venue au Real Madrid.

Le PSG doute au niveau de la continuité de Mbappé au PSG, l’Espagne s’embrase

Selon The Athletic , le PSG refuserait de voir Kylian Mbappé partir libre en 2024 s’il décidait de ne pas activer l’ultime année sur son contrat. Le club parisien pourrait se laisser tenter par un transfert légendaire à la prochaine intersaison alors que le Real Madrid serait toujours sur les rangs d'après le média britannique. D’ailleurs, le journaliste Edu Aguirre a dernièrement fait savoir que Mbappé regretterait d’avoir snobé le Real Madrid pour le PSG et qu’il serait tout bonnement impatient de venir à la Casa Blanca.

