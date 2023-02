PSG : Mbappé vend la mèche, coup de théâtre imminent ?

La rédaction

Star du PSG, Kylian Mbappé va devoir prendre une nouvelle décision sur son avenir. Après le feuilleton lié à sa prolongation l'année dernière, l'international français a jusqu'à l'été prochain pour étirer son bail d'une saison, soit jusqu'en 2025. En cas de refus ou de silence, le club parisien pourrait envisager un départ à la fin de la saison.

« Tic Tac, tic tac ». Ce son lancé par les médias espagnols pour symboliser la décision de Kylian Mbappé, l'année dernière, pourrait revenir au centre de l'actualité cet été. En effet, comme l'explique L'Equipe , le joueur du PSG a la possibilité d'activer, unilatéralement, une option, qui lui permettrait d'étirer son bail d'une saison, soit jusqu'en 2025. Mais précision importante, Mbappé a jusqu'à l'été prochain pour prendre sa décision.





Mbappé va devoir trancher

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il a une année supplémentaire en option, que le club et le joueur doivent lever avant cet été. C’est à la discrétion de Kylian Mbappé. Il va falloir le convaincre de rester, ça doit être l’objectif du printemps de la direction parisienne : faire en sorte que Kylian Mbappé dise oui pour un an de plus, et pour ne pas s’exposer au risque de le perdre cet été » a confié le journaliste Damien Degorre sur L'Equipe.fr.

« Mbappé a regretté cette décision »

Une information confirmée par le journaliste Ramon Alvarez de Mon. Toutefois, le journaliste espagnol annonce que Mbappé ne serait pas vraiment heureux au PSG. « Je confirme l'information de L'Équipe. Mbappé a regretté cette décision sur le plan sportif dès le départ et il l'a fait savoir au Real Madrid. Le contact a été maintenu pendant cette période. Mbappé doit dire dans quatre mois s'il renouvelle ou s'il part » a-t-il déclaré. Un indice sur sa décision ? Quoi qu'il en soit, son futur au PSG pourrait faire l'objet de nombreuses rumeurs au moment du prochain mercato. Surtout s'il refuse de prolonger son contrat.

