Mbappé : Il prédit une catastrophe pour le PSG

De nouveau impressionnant face à l’OM dimanche soir, Kylian Mbappé voit son contrat se terminer en juin 2024 et son avenir pourrait même rapidement devenir une sujet brûlant au PSG comme le souligne Damien Degorre qui rappelle que si l’attaquant français venait à partir, le club de la capitale pourrait le payer cher...

De retour de blessure, Kylian Mbappé démontre à quel point il est indispensable au PSG. Auteur d'un doublé face à l'OM dimanche soir (3-0), le crack de Bondy a métamorphosé l'équipe parisienne. A tel point que la question de son avenir va très rapidement se poser puisque son contrat s'achève en juin 2024 et qu'il est le seul à pouvoir lever l'option pour une saison supplémentaire. Et pour le journaliste de L'EQUIPE , Damien Degorre, le PSG a tout intérêt à très rapidement convaincre son attaquant.

«Kylian Mbappé s’occupe de tout»

« Le Paris Saint-Germain n’est peut-être pas toujours une équipe très drôle cette saison, mais c’est toujours une drôle d’équipe. Et il faut se résoudre à constater qu’elle n’est pas fiable : elle peut réaliser de très bons matches, vraiment, jusqu’à devenir injouable, surtout lorsque Kylian Mbappé s’occupe de tout, comme hier soir, en rendant les choses simples et en prenant à son compte une grande soirée. S’il y avait besoin d’une confirmation qu’il est indispensable, elle fut présentée au Vélodrome, dans ce qui a ressemblé à un deuxième entraînement ouvert au public en trois jours : l’attaquant français marche sur la Ligue 1 comme Lionel Messi sur un terrain, avec la même manière impériale et la même efficacité redoutable », explique le journaliste dans son édito pour L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Avec lui, le PSG peut vraiment rêver plus grand»