Lionel Messi le fait rêver, il utilise son joker

Thomas Bourseau

Par le biais de son entraîneur Xavi Hernandez, le FC Barcelone a annoncé la couleur pour un potentiel retour de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin au PSG. Et le président Joan Laporta semble être passé à l’action.

Le 20 octobre dernier, le10sport.com vous révélait que le PSG préparait une offre de prolongation de contrat à soumettre à Lionel Messi et à son entourage une fois que le Mondial au Qatar aura touché à sa fin. C’est chose faite depuis le sacre de l’ Albiceleste de Messi. Depuis, l’international argentin et ses proches discutent avec le PSG.

Barcelone a allumé la mèche

C’est en effet l’information communiquée par le10sport.com le 18 février dernier. Néanmoins, Xavi Hernandez a ouvert la porte à un retour de son ancien coéquipier au FC Barcelone. L’entraîneur du Barça lâchait le message suivant en conférence de presse la semaine dernière. « Messi ? Rien à ajouter, j'ai toujours dit que c'était la maison de Leo et que les portes lui étaient ouvertes. C'est ce que je peux dire, c'est mon ami et nous sommes en communication constante, avec le président nous parlons de plusieurs choses ».

Messi - PSG : Un ancien de l’OM prépare un sale tour https://t.co/kbHccUnPXW pic.twitter.com/nnuSTKdhTz — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Le Barça prépare le retour de Messi sur tous les fronts