Une star pour combler Mbappé ? Le plan du PSG va tomber à l’eau

Thomas Bourseau

Bien que le président Nasser Al-Khelaïfi l’attende et que Luis Campos aimerait le faire combiner avec Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG, Marcus Rashford devrait échapper au Paris Saint-Germain. Explications.

Marcus Rashford semble être dans le viseur de Luis Campos depuis bien plus longtemps que l’été dernier. Le conseiller football du PSG aurait coché le nom de l’enfant de Manchester United pour combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, en vain puisque Rashford est resté à United et est à présent contractuellement lié aux Red Devils jusqu’en juin 2024.

Al-Khelaïfi a planté le décor pour le PSG avec Marcus Rashford

De passage sur The Transfer Window Podcast en 2021, Luis Campos avait fait savoir que Marcus Rashford était l’un des jeunes joueurs les plus talentueux du monde à son poste, en saluant au passage l’académie de Manchester United. Il semblerait qu’à ce jour, le PSG soit toujours intéressé par Rashford. Et ce n’est pas les déclarations de son président Nasser Al-Khelaïfi en décembre dernier qui laisseront entendre le contraire. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être, l'été, pourquoi pas ? ».

Pas de départ de Rashford malgré le pressing du PSG