«Tu as deux semaines», l’ultimatum est posé au PSG

Pierrick Levallet

En difficulté au début du mois de février, Christophe Galtier voyait sa place être menacée au PSG. Certaines rumeurs annonçaient un départ précipité pour lui s'il ne redressait pas la barre rapidement. Désormais, le PSG va mieux. Mais pour Daniel Riolo, l'avenir de Christophe Galtier se jouera dans quelques jours.

Avec la blessure de Kylian Mbappé début février, le PSG a rencontré de grandes difficultés. Le club de la capitale a même enchaîné trois défaites consécutives avant de retrouver le succès contre le LOSC puis contre l'OM. Cette mauvaise série a eu le don d’instaurer une certaine forme d’incertitude autour de l’avenir de Christophe Galtier, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2024. Depuis quelques jours, certaines rumeurs annoncent qu’un départ précipité est envisagé pour l’entraîneur du PSG. Le Qatar rêverait d’ailleurs de nouveau de Zinédine Zidane pour le remplacer. Mais Christophe Galtier avoue ne pas se sentir vraiment menacé en interne.

Galtier est toujours soutenu au PSG

« L'épée de Damoclès ? J'ai une relation directe avec ma direction sportive, avec Luis Campos et mon président, qui ont été omniprésents dans le soutien parce que c'est évidemment une période difficile » a lancé l’entraîneur du PSG au micro de Prime Video . En zone mixte, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs annoncé qu’il avait une grande confiance en Christophe Galtier.

Le match contre le Bayern décisif pour l’avenir de Galtier ?