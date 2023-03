«Je n’ai pas réussi à en faire un joueur de foot» : L’OM exulte, un boulet est parti

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prêté par l’OM au Torino, Nemanja Radonjic avait bien débuté son aventure mais les choses se sont vite compliquées. Entré en jeu à la 60ème face à la Juventus, le Serbe a été remplacé 14 minutes plus tard. Après la défaite du Toro, Ivan Juric, son entraîneur, a perdu ses nerfs.

Lorsque Rudi Garcia l’a fait venir à l’OM, Nemanja Radonjic était considéré comme un joueur à gros potentiel. Il aura déjà fallu attendre plus d’un an avant de le voir inscrire son premier but. C’est finalement André Villas-Boas qui tirera le meilleur de l’international serbe en faisant de lui son supersub. Radonjic a inscrit quelques beaux buts mais dès que Jorge Sampaoli est arrivé, l’OM s’en est séparé. L’été dernier, Igor Tudor lui a rapidement fait comprendre qu’il ne comptait pas sur lui et Nemanja Radonjic a filé au Torino.

Radonjic entre… pour ressortir

L’aventure a très bien débuté pour Radonjic mais l’histoire s’est rapidement gâtée. Ivan Juric, l’entraîneur turinois, l’a mis sur le banc à plusieurs reprises, comme mardi soir face à la Juventus. Entré en jeu à la 60ème minute, Nemanja Radonjic a été remplacé… à la 74ème. Brouillon, le Serbe n’a visiblement pas écouté les consignes que lui avait données son entraîneur. Juric était hors de lui après la défaite du Torino.

«Il y a un manque total de respect pour ce sport»