Un clash est évité avec l'OM

Thibault Morlain

Ce mercredi, l'OM va jouer pour décrocher son ticket pour le dernier carré de la Coupe de France. Pour cela, il faudra s'imposer face à Annecy, où on retrouve notamment un certain Alexy Bosetti. Ancien de l'OGC Nice, il retrouve ainsi le club phocéen et surtout Dimitri Payet avait qui cela avait énormément chauffé. Mais voilà qu'on ne voudrait plus remettre de l'huile sur le feu à ce sujet. Explications.

Après le PSG, c'est désormais Annecy qui se dresse sur la route de l'OM en Coupe de France. Face au pensionnaire de Ligue 2, les hommes d'Igor Tudor partent favoris, mais rien n'est joué. Il faudra bien évidemment se méfier des Annéciens qui comptent notamment dans leurs rangs un certain Alexy Bosetti.

Une star de l’OM prépare un retour fracassant https://t.co/dqVub22Xt9 pic.twitter.com/q9aBO2WjTE — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

« Neymar achète Payet et le met dans son jardin »

A 29 ans, Alexy Bosetti connait bien la Ligue 1, lui qui a été formé à l'OGC Nice. Et le désormais joueur d'Annecy n'est également pas un inconnu du côté de l'OM, où ça a déjà chauffé avec lui. En 2020, Dimitri Payet s'était notamment embrouillé avec Bosetti sur les réseaux sociaux. « Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin », avait lâché l'ex-Niçois, ce à quoi Payet avait répondu : « Et ensuite je t’achèterais toi Alexy Bosetti pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement tu n’as pas le niveau pour être dans mon jardin ». Et cela ne s'était pas arrêté entre les deux hommes, qui avaient continué de se chercher par la suite...

Le choix fort d'Annecy