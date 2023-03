Deschamps reçoit un gros message à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un très belle saison à l’OM, Valentin Rongier attend toujours sa première convocation en équipe de France alors que ses coéquipiers Matteo Guendouzi et Jordan Veretout font régulièrement partie des listes de Didier Deschamps. Et l’ancien Nantais attend désormais sa chance avec les Bleus à son tour.

Rongier évoque son avenir en Bleus

« C’est un objectif sans l’être. Pour moi, c’est que du bonus. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme », confie le milieu de terrain, invité de l’ After Foot sur RMC , avant de poursuivre.

« Si ça doit venir, ça viendra»