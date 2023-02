Face à l'OM, «ce sera chaud sur lui»

Thibault Morlain

Après sa victoire face au PSG, l'OM va poursuivre sa rencontre en Coupe de France avec une rencontre contre Annecy. Et dès le tirage au sort, un joueur a fait parler : Alexy Bosetti. Par le passé, c'était tendu entre ce dernier et le club phocéen. Forcément, les retrouvailles vont être très tendues et visiblement, du côté du Vélodrome, ça risque d'être chaud avec Bosetti.

Le 1er mars prochain, l'OM accueille Annecy en Coupe de France. Une rencontre durant laquelle les regards se tourneront notamment vers un certain Alexy Bosetti. Ces dernières saisons, ça a déjà chauffé entre le joueur d'Annecy, passé par l'OGC Nice, et l'OM, notamment avec Dimitri Payet. Forcément, ces retrouvailles promettent quelques étincelles.

« C’est plus un jeu pour lui »

Pour Football Club de Marseille , Julien Babaud, journaliste pour Le Dauphiné Libéré , a évoqué les retrouvailles entre Alexy Bosetti et l'OM. Il a alors expliqué : « Oui, ce sera chaud sur lui mais même en Ligue 2, il a l’habitude de se faire insulter un peu partout parce qu’il avait un contentieux avec Bordeaux, avec Metz. Là, ils vont à Sochaux. Je crois qu’il y a des histoires un peu. C’est lui qui prend. Lui, ça le fait un peu plus rigoler, il est dans son truc de chambrage et il accepte l’insulte on va dire. Il sait qui il provoque aussi, il sait ce qu’il récolte. C’est plus un jeu pour lui. En soit, je pense qu’il ne se dit pas : je vais aller au Vélodrome les chambrer ».

