Mercato : Un crack lâche une terrible annonce au PSG

La rédaction

Le PSG, comme de nombreux autres grands clubs européens, reste toujours attentif aux nouvelles pépites du football mondial. Au Brésil, plusieurs noms font parler d’eux, et c'est le cas de Vitor Roque, 18 ans seulement, évoluant à l’Athletico Paranaense. Très courtisé par le PSG et le FC Barcelone notamment, l’attaquant a semble-t-il choisi sa future destination.

Si le phénomène Endrick, issu de la génération 2006, a déjà validé son transfert du côté du Real Madrid, l’autre attaquant prometteur chez les jeunes Brésiliens se nomme Vitor Roque. Issu de la génération 2005, cet avant-centre gaucher s’est distingué en commençant chez les professionnels dès l’âge de 16 ans du côté de Cruzeiro. Rapidement, Vitor Roque a attiré les plus grandes écuries européennes dont le FC Barcelone, mais aussi le PSG, toujours à l'affût de jeunes talents brésiliens. Mais voilà que le club de la capitale pourrait bien faire une croix sur Vitor Roque.

Le PSG va passer à côté de ce crack brésilien

Lors d’un entretien avec Sport , Vitor Roque a clairement confirmé que le FC Barcelone pourrait être son futur club. Au gram dan du PSG ? Vitor Roque a ainsi confié : « C’est une grande motivation. C’est très important et je le vois comme une raison de vouloir aspirer à plus, de vouloir travailler plus, c’est ce que je fais. Je pense que oui, je me sens prêt à jouer pour le Barça, mais je dois être humble pour que tout se passe bien. Pour cette raison, je parle toujours de travailler et de rendre grâce à Dieu, ce qui me rend différent. Sans travail et sans Dieu, rien de tout cela n’arriverait » .

Une « grande joie », Vitor Roque se voit déjà à Barcelone