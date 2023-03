A l'OM, il veut imiter une légende pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'OM sous la forme d'un prêt en provenance de l'AS Roma en 2021, Pau Lopez s'est imposé à Marseille où il est désormais titulaire indiscutable depuis son transfert définitif l'été dernier. D'ailleurs, l'Espagnol réalise une magnifique saison dans les buts du club phocéen. Et il espère bien être en mesure d'imiter un certain Steve Mandanda pour son avenir.

Durant l'été 2021, l'OM a surpris tout le monde sur le marché des transferts en obtenant le prêt de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma alors que Steve Mandanda était toujours là. Rapidement, une alternance a été mise en place entre les deux portiers sans qu'aucun titulaire ne soit officiellement désigné. Néanmoins, l'Espagnol jouait beaucoup plus et alors que son option d'achat a été levée l'été dernier, Steve Mandanda avait rapidement compris que la situation était intenable a donc quitté l'OM. Pau Lopez est ainsi devenu le titulaire indiscutable et réalise une très belle saison à Marseille. A tel point, qu'il se verrait bien imiter l'international français, véritable légende à l'OM.

Lopez veut faire comme Mandanda

« Je me sens très bien ici. Je n'ai rien d'autre dans ma tête que rester ici, comme a fait Mandanda. C'est une chose très difficile, parce que Marseille, c'est un club qui demande beaucoup. Mandanda a été pendant 10 ans dans les tout meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais franchement je me sens bien ici et je veux rester ici. Et j'espère que je vais être beaucoup de temps ici », lance le portier espagnol dans une interview accordée à beIN SPORTS .

