«Pas loin d’avoir insulté le foot» : Il balance sur l’OM

La rédaction

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est fait surprendre sur sa pelouse en quart de finale de Coupe de France. Battu par Annecy aux tirs au but, l’OM, qui faisait une excellente saison jusqu’alors, perd presque tout espoir d’un titre convoité depuis 2010. Une prestation qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses critiques, à commencer par celles de Daniel Riolo.

En une semaine, tout s’est écroulé dans la cité phocéenne. Après avoir perdu lourdement contre le PSG (0-3) dimanche dernier au Vélodrome, l’OM s’incline cette fois en quart de finale de Coupe de France contre Annecy, club de ligue 2. S’il ne faut rien enlever à la performance du club savoyard, il faut dire que l’OM n’a pas livré un match à la hauteur de l’évènement, ce qui a le don d’agacer Riolo dans l’ After : « C'est pire qu’une semaine pourrie, c'est un cauchemar et tu perds quasiment tout. Depuis 1989 leur dernière Coupe de France. Et là, ils font un match lamentable » .

Après Mbappé, ils chambrent l'OM https://t.co/6kXppzwHJQ pic.twitter.com/QXy87Y0qsI — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« L’OM est 100% coupable »

Pourtant auteur de performances collectives impressionnantes depuis le début de la saison, l’OM a manqué d’envie mercredi soir. Riolo pointe du doigt l’approche du match pour un club qui a la fâcheuse habitude de se faire éliminer par les petits poucets en Coupe de France : « La façon dont ils approchent ce match, on sent assez vite que cela peut être galère, que cela peut mal se passer. L'approche mentale n'est pas bonne, il y a un petit peu de suffisance. Il n'y a pas ce qu'ils mettent d'habitude dans les matchs. Vraiment, l'OM est 100% coupable et je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait ce mercredi soir .

« Si j'étais le public marseillais, je ne serais pas content »