Un joueur au cœur d’un clash, il balance sur l’OM après l’humiliation

Formé à Nice et ancien ultra de la Brigade Sud, Alexy Bosetti n’a pas une grande sympathie pour l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du Gym désormais au FC Annecy savoure donc le succès de son équipe en Coupe de France, et n’a pas manqué de chambrer le Youtubeur marseillais Mohamed Henni et les autres supporters phocéens.

Entre Alexy Bosetti et l’OM, c’est loin d’être l’amour fou, et cela ne s’est pas amélioré ce mercredi avec l’élimination du club phocéen par le FC Annecy, où évolue désormais l’ancien de l’OGC Nice. En 2020, la passe d’armes entre ce dernier et Dimitri Payet sur les réseaux sociaux n’avait échappé à personne, les deux joueurs s’étant écharpés par messages interposés sur Twitter . Aligné d’entrée par Igor Tudor, Payet espérait alors éliminer le FC Annecy et Alexy Bosetti, resté sur le banc, mais le scénario a viré au cauchemar pour l’OM.

L'improbable pari lancé avec OM - Annecy

Battu par les Hauts-savoyards, actuellement 10es de Ligue 2, l’OM dit adieu à la Coupe de France dès les quarts de finale (2-2, 6 tab 7) après avoir pourtant éliminé Rennes et le PSG. Beaucoup à Marseille se voyaient déjà soulever le trophée au Stade de France, à commencer par le Youtubeur phocéen Mohamed Henni, lançant avant la rencontre : « Si l'OM se fait éliminer par Annecy, je saute tout nu dans le lac d'Annecy et j'inviterai toute la ville à venir me voir. » Un message qui n’a pas échappé à Alexy Bosetti.



« Dimanche 10h du matin au Lac d’Annecy »