Le feuilleton Mbappé s’emballe, le PSG passe à l’action

Pierrick Levallet

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024 suite à sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé a vu son feuilleton être relancé ces dernières heures. Le Real Madrid ne l'aurait pas oublié et entendrait bien revenir à la charge. Mais encore une fois, le PSG ne compterait pas se laisser faire dans ce dossier.

En mai dernier, le PSG pensait avoir scellé l’avenir de Kylian Mbappé pour quelques années. Alors qu’il arrivait en fin de contrat, l’attaquant français a étendu son engagement jusqu’en juin 2024. Le club de la capitale pensait le feuilleton terminé, mais ce ne serait pas vraiment le cas. Cet été, Kylian Mbappé entrera à nouveau dans la dernière année de son contrat.

Mbappé explose, l’Espagne n’en revient pas https://t.co/wbyCUh5H9w pic.twitter.com/srz5z7jDFO — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Le Real Madrid va revenir à la charge pour Mbappé

Et le Real Madrid n’aurait pas oublié la star de 24 ans malgré son mauvais tour joué l’été dernier et serait toujours à l’affût. D’après OK Diario , Florentino Pérez attendrait un signe de Kylian Mbappé avant de passer à l’action. Dans la capitale espagnole, une grosse prime à la signature attendrait le Bondynois, le Real Madrid espérant le voir débarquer libre en 2024.

Le PSG va riposter