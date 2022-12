Mercato - OM : Le transfert de Mandanda est regretté dans le vestiaire de Tudor

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à Marseille en 2007, Steve Mandanda a tourné une page importante de sa carrière lors du dernier mercato estival. En manque de temps de jeu à l'OM, le portier avait décidé, à contrecœur, de rejoindre Rennes. Un départ, qui avait profondément marqué le vestiaire d'Igor Tudor. Ces derniers mois, plusieurs joueurs lui ont rendu hommage.

Steve Mandanda a pris un énorme risque cet été. Barré par la concurrence de Pau Lopez depuis la saison dernière, le portier a craqué. Malgré ses 37 ans, l'international français a fait le choix de quitter l'OM pour retrouver du temps de jeu et se laisser une chance de faire partie du groupe de Didier Deschamps convoqué pour le Mondial. Un choix payant puisqu'à Rennes, Mandanda a retrouvé le chemin des terrains, mais aussi la confiance de son sélectionneur.

Son successeur loue ses qualités

Son choix de quitter l'OM a été compris par le vestiaire d'Igor Tudor, notamment par Pau Lopez, son rival. « Je suis content pour lui car il a trouvé un autre club, il joue très bien. Il a été généreux avec moi, même si ce n’était pas facile. J’ai toujours de bonnes relations avec lui, il m’a beaucoup aidé » avait-il déclaré.

« Steve, c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour le club »

Pape Gueye a également mis en avant la générosité de Mandanda. « Steve, on échange souvent (…) Je suis très proche de lui, il m’a beaucoup aidé à mon arrivée. Steve, c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour le club, l’amour qu’il a pour ce club (…) Il m’a beaucoup parlé. J’ai joué avec un membre de sa famille, on a beaucoup de personnes en commun, il est parti jeune. Il sait ce que ça fait d’arriver dans un club comme l’OM, c’est vraiment une personne adorable. Pour moi, c’est un grand frère, il m’a toujours protégé et aidé, je suis très content de ce qu’il fait maintenant » avait déclaré le milieu de terrain sénégalais.

Mandanda avait retrouvé le Vélodrome en septembre dernier