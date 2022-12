Mercato - PSG : Et si c’était lui la grosse surprise du Qatar en 2023 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le LOSC avant de débarquer au Napoli, Victor Osimhen pourrait être la grande surprise du PSG en 2023. L'attaquant nigérian figurerait dans le viseur des dirigeants parisiens. Et selon certaines sources italiennes, le joueur aurait de grandes chances de retourner en Ligue 1 à la fin de la saison, durant l'intersaison.

Le PSG ne manque pas de solutions en attaque. La MNM, trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi pourrait, encore, faire des merveilles. Comme annoncé par le10Sport.com, l'international argentin se dirige vers une prolongation de contrat et pourrait continuer à évoluer aux côtés de ses deux partenaires, qui sont encore liés au PSG pendant quelques années. Mais en coulisses, les dirigeants parisiens auraient déjà avancé pour recruter un buteur.

Le transfert d'Osimhen annoncé en Italie

Et l'heureux élu pourrait être Victor Osimhen. Le premier à avoir évoqué cette rumeur est le journaliste italien Paolo Bargiggia. Il avait annoncé que le PSG souhaitait recruter un joueur du Napoli. « Le PSG a opté pour un joueur bleu pour la saison prochaine » avait-il déclaré. Autre journaliste italien, Luca Cerchione avait dévoilé son identité.

« Le PSG a une option pour la saison prochaine »

« Lors du déplacement à Paris il y a quelques jours, Giuntoli a parlé non seulement de Fabian Ruiz et de Navas avec le PSG, mais aussi de Victor Osimhen, très estimé par Galtier et par le directeur sportif Campos. Les Français ont une option pour la saison prochaine » avait déclaré le journaliste lors du dernier mercato estival. Auteur de 9 buts en Serie A cette saison, Osimhen pourrait être un renfort de choix pour le PSG.

Osimhen fait le point sur son avenir