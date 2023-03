Mercato : Le premier départ à l'OM est connu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par le Celta Vigo afin d'assurer le rôle de doublure de Pau Lopez après le départ de Steve Mandanda, Ruben Blanco a eu l'occasion de dépanner dans les buts de l'OM cette saison. Mais il ne sera pas conservé et retournera donc au Celta Vigo à l'issue de son prêt.

Après une saison délicate à gérer la cohabitation entre Steve Mandanda et Pau Lopez, le portier français avait décidé de quitter l'OM afin de rejoindre le Stade Rennais. Par conséquent, l'ancien gardien de l'AS Roma est désormais le titulaire indiscutable et Pablo Longoria avait obtenu le prêt de Ruben Blanco l'été dernier pour assurer le rôle de numéro 2 dans la hiérarchie.

Ruben Blanco ne sera pas conservé

Prêté par le Celta Vigo, le portier espagnol a suppléé son compatriote à cinq reprises cette saison, quatre fois en Ligue 1 et une fois en Coupe de France. Néanmoins, selon les informations de RMC Sport , cela n'est pas suffisant pour convaincre l'OM de le conserver. Ruben Blanco retournera donc au Celta Vigo qui compte sur lui en vue de la saison prochaine.

L'OM va devoir trouver un nouveau numéro 2

Par conséquent, l'OM va probablement devoir se mettre en quête d'un nouveau portier sur le marché. Si Pau Lopez réalise une belle saison et s'impose comme le titulaire indiscutable, il faudra lui trouver une doublure sur le mercato. A moins que l'OM ne décide de miser sur le jeune Simon Ngapandouetnbu.