L’OM va tenter un gros coup sur le mercato

Prêté sans option d'achat l'été dernier, Nuno Tavares impressionne autant qu'il agace les supporters de l'OM. Et visiblement, la direction du club phocéen semble dans le même état d'esprit puisque l'avenir du joueur qui appartient toujours à Arsenal n'est pas encore décidé.

Bien décidé à enfin confier son couloir gauche à un joueur spécialiste du rôle de piston, l'OM a ainsi obtenu le prêt de Nuno Tavares qui débarque en provenance d'Arsenal. Le Portugais a d'ailleurs rapidement impressionné par sa qualité offensive avant d'inquiéter par ses errements défensifs.

Une star de l’OM lâche un coup de pression en interne https://t.co/7oNxjkoUVl pic.twitter.com/YZ5bAO4DHJ — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Nuno Tavares dans le flou pour son avenir

C'est la raison pour laquelle l'OM n'a visiblement toujours pas définitivement trancher pour l'avenir de Nuno Tavares. RMC Sport explique que la fin de saison sera cruciale dans ce dossier et que le Portugais devra donc lever les derniers doutes de la direction marseillaise s'il souhaite rester à l'OM.

L'OM n'écarte pas l'idée d'un transfert