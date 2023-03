Une star de l’OM lâche un coup de pression en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver à l'OM pour 32M€, bonus compris, Vitinha connaît des débuts plus que poussif avec le club phocéen. A tel point que son transfert soit déjà très commenté et que les premiers doutes arrivent. Néanmoins, dans l'entourage de l'attaquant, on semble encore confiant, tout en rappelant qu'Igor Tudor lui offre peu d'opportunité de briller.

Durant le mois de janvier, l'OM n'a pas chômé pour se renforcer, réalisant même le transfert le plus important de son histoire. En effet, Vitinha a débarqué pour 32M€, bonus compris, et devance désormais Dimitri Payet dans la hiérarchie des joueurs les plus chers de l'histoire du club phocéen. Mais l'attaquant portugais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets.

«Cela dépend de l’entraîneur»

Cependant, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter selon les proches de Vitinha. « Il n’y a pas de problème. Il est toujours concentré et travaille dur. C’est une question d’opportunité, mais cela dépend de l’entraîneur. C’est un travailleur acharné et talentueux. Son heure viendra », insiste-t-on dans l'entourage de l'attaquant portugais auprès de La Provence .

Vitinha connaît des débuts compliqués