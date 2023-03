Le PSG reçoit un énorme conseil sur le mercato, Mbappé va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début de saison, Victor Osimhen a encore impressionné mercredi soir lors de la victoire de Naples contre l’Eintracht Francfort en huitième de finale de la Ligue des champions. Auteur d’un doublé, l’ancien attaquant du LOSC confirme qu’il est un redoutable buteur. Au point que Thierry Henry le recommande au PSG afin qu’il épaule Kylian Mbappé.

L'été prochain, le PSG devrait s'activer sur le mercato, notamment pour recruter un avant-centre capable d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Le crack de Bondy n'a jamais caché sa volonté de jouer avec un vrai point de fixation. Pour Thierry Henry, Victor Osimhen doit donc signer au PSG.

Henry réclame Osimhen au PSG

« Quelle équipe a le plus besoin de lui? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu’ils ont besoin d’un numéro 9. Il y a tant d’équipes mais je pense à celle où il manque un 9. […] Voilà les équipes qui jouent sans 9 actuellement ou qui pourraient en perdre un. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n’est pas un 9. Et est-ce qu’il va rester ou pas? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu’il peut s’adapter à beaucoup d’équipes », assure dans un premier temps le champion du monde 1998 pour CBS Sports .

«Le PSG va chercher un numéro 9»