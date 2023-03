L’OM devance le PSG, il fait une annonce surprenante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims, Igor Tudor et ses hommes tenteront de l’emporter pour conserver leur deuxième place. Meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur, l’OM fait mieux que le PSG. Interrogé sur ce chiffre, Samuel Gigot a une petite idée sur la réponse.

2ème de Ligue 1 à onze journées de la fin, l’OM est bien parti pour décrocher une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Mais rien n’est encore fait pour Marseille qui reste pourchassé par l’AS Monaco et le RC Lens, toujours en course pour chiper cette deuxième place au club olympien.

L’OM est la meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur

Pour conserver la place de dauphin, l’OM va devoir faire mieux à domicile. Parce qu’à l’extérieur, les Olympiens sont toujours aussi impressionnants. Avec 32 points pris sur 39 possibles, l’OM fait mieux que le PSG. Comme l’an dernier.

«Je n'ai pas vraiment d'explication à ça»