Ça chauffe pour ce transfert à 9M€, l'OM est passé à l'action

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a prêté Arkadiusz Milik à la Juventus pour une durée d'une saison. Alors qu'une option d'achat a été négocié, la Vieille Dame compterait l'activer avant le début du mois d'avril. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les Bianconeri seraient déjà en contact avec la direction de l'OM.

Arrivé à l'OM en janvier 2021, Arkadiusz Milik a fait ses valises lors du dernier mercato estival. En effet, l'ancien buteur du Napoli a fait son retour en Italie du côté de la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et l'attaquant polonais de 29 ans serait parti pour rester en Serie A la saison prochaine.

Coup de théâtre au PSG, le chouchou du Qatar peut partir https://t.co/hqgad0bScL pic.twitter.com/UgI8FEr61D — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

La Juve veut lever l'option d'achat de Milik avant avril

Selon les informations de La Stampa et d' Il Corriere dello Sport , la Juventus souhaiterait conserver Arkadiusz Milik à l'issue de son prêt, qui court jusqu'au 30 juin. Par conséquent, la Vieille Dame prévoirait de lever l'option d'achat - à 7M€, plus 2M€ de bonus - de son numéro 14. Et les hostilités auraient déjà été lancé.

L'OM et la Juve déjà en contact pour le transfert de Milik