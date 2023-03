Zidane - PSG : Ça bouge dans le feuilleton, il va toucher le pactole

Amadou Diawara

Fragilisé au PSG, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Pour remplacer son entraineur, le club parisien pourrait miser sur Zinedine Zidane ou Antonio Conte, entre autres. En ce qui concerne l'Italien, il serait tout proche de quitter Tottenham et d'encaisser un chèque d'environ 4,5M€.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier est engagé jusqu'au 30 juin 2024. Toutefois, le technicien français pourrait faire ses valises et quitter le Parc des Princes plus tôt que prévu.

Coup de théâtre au PSG, le chouchou du Qatar peut partir https://t.co/hqgad0bScL pic.twitter.com/UgI8FEr61D — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Conte remercié par Tottenham pendant la trêve

Auteur de débuts fracassants au PSG, Christophe Galtier est à la peine depuis la reprise post-Coupe du Monde. En effet, le club de la capitale enchaine les contre-performances depuis le début de l'année 2023. Ce qui pourrait couter la tête de Christophe Galtier. D'autant que le PSG aurait déjà des noms en tête pour assurer sa succession. En effet, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour Zinedine Zidane, qui l'a recalé avant la signature de Christophe Galtier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. De surcroit, le club de la capitale pourrait s'attaquer à d'autres profils, dont Antonio Conte.

Une indemnité de 4,5M€ pour Antonio Conte ?