EXCLU : Antonio Conte très proche d’un départ à Tottenham

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’avenir d’Antonio Conte a de très grandes chances de s’écrire loin des Spurs la saison prochaine. Selon nos sources, l’Italien se dirige vers la sortie pour l’été 2023. Un profil qui pourrait rapidement intéresser le marché… Notamment en France ?

Après l’élimination de Tottenham en Ligue des Champions, la tension monte chez les Spurs. Sorti par le Milan AC en huitième de finale, le club anglais se déchire. Au centre des critiques, l’entraîneur italien, Antonio Conte. Et selon nos informations, les chances de le voir poursuivre l’aventure la saison prochaine sont désormais plus que réduites.

Conte prépare sa sortie

En coulisses, Antonio Conte envisage de plus en plus son départ de Tottenham. Après avoir signé un contrat « court » de deux saisons, le liant avec les Spurs jusqu’en juin 2023, l’Italien ne semble pas enclin à poursuivre. Même chose pour ses dirigeants, qui se projettent déjà sans Conte à la barre.

Un candidat pour le PSG ?

Expérimenté, Antonio Conte est un profil qui pourrait rapidement intéresser le marché des transferts. Selon nos sources, ses représentants ont déjà des touches dans plusieurs clubs européens. En France, le PSG est en pleine réflexion après l’élimination face au Bayern Munich. Antonio Conte pourrait cocher de nombreuses cases si Doha décide de procéder à un changement…

Richarlison dégaine