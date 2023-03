Ça chauffe au PSG, le patron a pris une grande décision

La rédaction

La nouvelle désillusion européenne du Paris Saint-Germain, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, devrait amener quelques changements dans l’organigramme du club et rend incertain l’avenir de Christophe Galtier au PSG. Mais dans l'immédiat, il ne se devrait rien se passer pour l'entraîneur du club de la capitale.

Pour la cinquième fois en sept ans, le PSG est éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Arrivé en juillet dernier, Christophe Galtier pourrait faire les frais de ce nouvel échec. Le média espagnol Relevo annonçait jeudi qu’une réunion dirigée par Nasser Al-Khelaïfi était prévue dans le but de discuter du sort de l’entraîneur en place. Le président du club aurait été très remonté après la défaite de PSG mercredi, arrivant, toujours selon Relevo , à un point de non-retour avec le technicien français. Une information fermement démentie par Goal qui annonce que Galtier et le président du PSG ne se sont pas rencontrés jeudi.

PSG : La presse espagnole s’enflamme, Mbappé doit faire une folie pour son transfert https://t.co/vjFRcniSkt pic.twitter.com/MObGZXczM6 — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Pas de changement immédiat au PSG

Le futur de Galtier pourrait continuer de se dessiner sur le banc du PSG. En dépit de son statut fragilisé en interne après les défaites contre l'OM, l'AS Monaco et à domicile contre le Bayern lors du 8e de finale aller de C1, l'ancien entraîneur de l'ASSE et du LOSC restera en place au moins jusqu'à la fin de la saison. Une tendance qui vient donc contrer les révélations de Relevo .

Galtier et Campos resteraient en place, à une condition…