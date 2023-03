L'OM peut provoquer une révolution au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions risque d'avoir d'énormes conséquences en interne. Plusieurs changements importants sont attendus, mais pour le moment Christophe Galtier et Luis Campos semblent être en mesure de conserver leurs postes. A moins que l'OM ne prive le PSG du titre de champion de France.

Mercredi soir, le PSG a connu une nouvelle désillusion européenne en s'inclinant sur la pelouse du Bayern Munich (0-2). Une défaite synonyme d'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui suscite des doutes au sujet du projet parisien, et jette un froid sur l'avenir de Christophe Galtier et Luis Campos.

Galtier et Campos finalement maintenus ?

Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , les deux hommes ne sont pas menacés et devraient encore être à la tête du projet du PSG la saison prochaine. Il faut dire qu'après des échecs similaires ou encore plus traumatisants lors de leur première saison à Paris, Unai Emery et Thomas Tuchel avaient été conservés. Christophe Galtier devrait donc avoir une nouvelle chance.

Le titre en Ligue 1 peut tout changer

Néanmoins, elle est toutefois conditionnée à l'obtention du titre en Ligue 1. Eliminé en Coupe de France et en Ligue des champions, le PSG ne peut pas se permettre de perdre le titre en Championnat. Avec huit points d'avance sur l'OM, c'est largement dans les cordes des Parisiens, mais la décompression après la désillusion européenne peut inquiéter.