Il débarque au PSG, ça chauffe immédiatement pour son départ !

La rédaction

Après la défaite mercredi face au Bayern Munich (2-0), le PSG se trouve dans une situation délicate. Alors que cet été, les dirigeants parisiens souhaitaient entamer une « révolution », force est de constater que ce n’est pas le cas. Luis Campos est aux manettes de celle-ci et alors que le Portugais serait en danger, son départ aurait pu intervenir il y a quelques mois.

L'été dernier, le PSG a entamé un nouveau projet et pour cela, les clés du sportif ont notamment été confiées à Luis Campos. Le Portugais s'est ainsi activé pour le recrutement du club de la capitale, mais cela n'a visiblement pas tout le temps été simple pour lui. Au point qu'un départ de Campos aurait pu intervenir quelques mois après son arrivée au PSG...

La place de Luis Campos a été menacée affirme Jérôme Rothen

Au micro de RMC , Jérôme Rothen a fait certaines révélations sur Luis Campos et le fait qu'il aurait pu quitter le PSG quelques semaines après son arrivée. L'ex-Parisien a alors lâché : « On a vu le mois de juillet-août, l’entente avec Antero Henrique, qui lui faisait le rôle de directeur sportif en direct de Doha au Qatar, qui est très proche de Nasser et de l’émir, ça a créé des tensions. Et des tensions qui ont failli à un moment coûter à la place à Luis Campos » .

Quel avenir pour Luis Campos au PSG ?

Si l’avenir de Luis Campos au PSG semble directement lié à celui de Christophe Galtier, le Portugais pourrait plier bagage en cas de licenciement de ce dernier. Si l’entraîneur parisien venait à être conservé, le conseiller sportif devra alors faire beaucoup mieux lors du prochain mercato estival.