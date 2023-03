Mercato : Voilà pourquoi un champion du monde snobe le PSG

La rédaction

« Il est petit, il est gentil... » Cette musique avait été le tube de l'été 2018 lorsque la France est devenu championne du monde. Néanmoins, derrière le visage souriant et jovial de N'Golo Kanté se cachent de graves problèmes personnels, liés à son entourage qu'il a mal choisit. La pression constante sur lui et ses proches fait que Kanté n'envisagerait absolument pas de venir au PSG.

Né dans la banlieue de Rueil-Malmaison, N'Golo Kanté s'est vite retrouvé pris en étau par de nombreuses personnes voulant être son agent. L'argent dans le football a conduit le joueur de Chelsea a être englué depuis plusieurs années dans un conflit opposant plusieurs membres de son entourage. Au point de se voir poser un pistolet sur sa jambe, lors qu'il est invité à monter dans une voiture, alors qu'il était en jour off, dans les Hauts-de-Seine. Cette menace permanente rend impossible sa venue au PSG.

N'Golo Kanté se fait petit

Dans une enquête de L'Équipe et France Football , il est question des nombreuses rumeurs de transfert de N'Golo Kanté au PSG. Mais ses problèmes extra-sportifs avec ses 11 agents ne lui donne absolument pas envie de venir tenter l'aventure au Paris Saint-Germain. Selon un de ses proches, la stratégie de N'Golo Kanté serait la suivante, alors qu'il évoque le fait que c'est le seul joueur champion du monde qui n'est pas allé présenter le trophée à sa ville natale : « Mais personne ne peut vraiment lui en vouloir. Il a simplement voulu que les choses se tassent. L'idée, c'était : moins on me voit, moins j'attire l'attention et les problèmes qui vont avec pour moi et mes proches. »

Kanté et le PSG, ça ne marchera jamais