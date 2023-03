Première certitude pour l’arrivée de Zidane au PSG

Thibault Morlain

Comme l’année dernière, le PSG s’arrête en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un nouveau fiasco qui devrait avoir certaines répercussions. Les regards se tournent notamment vers Christophe Galtier, qui pourrait céder sa place sur le banc à Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid débarquera-t-il au PSG ? Des précisions ont été données sur le sujet.

Ça vire encore au fiasco pour le PSG en Ligue des Champions. En effet, l’élimination face au Bayern Munich devrait faire tomber certaines têtes au sein du club de la capitale et Christophe Galtier pourrait être l’une de ses victimes. L’entraîneur du PSG pourrait même ne pas terminer la saison et pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Mais voilà que Zizou pourrait bien faire une autre victime à Paris.

« Si Zidane vient, il ne travaillera pas avec Campos »

Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin a évoqué cette possible arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Et comme il l’a expliqué lors d'un chat pour le quotidien, l’arrivée de Zizou ne sera possible qu’à condition du départ de Luis Campos : « Campos peut-il rester en limogeant Galtier ? Les deux semblent tellement liés que cela paraît difficile à imaginer. Seule certitude : si Zidane vient, il ne travaillera pas avec Campos ».

« Le PSG a beaucoup d'atouts à faire valoir »