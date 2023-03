Zidane - PSG : Kylian Mbappé a tranché

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’heure est (déjà) au bilan au PSG, au lendemain de l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer le départ de Christophe Galtier, surtout au vu de la situation de Zinedine Zidane. Malgré son admiration pour le Ballon d’Or 1998, Kylian Mbappé pourrait néanmoins sauver la tête de son entraîneur.

Pour la cinquième fois au cours des sept dernières saisons, le PSG prend la porte en Ligue des champions dès les huitièmes de finale, logiquement battu par le Bayern Munich, à l’aller (0-1) comme au retour (2-0). Le club de la capitale entre dans une phase de la saison qu’il connaît bien, celui du bilan et des remises en question avant même la fin de l’exercice en cours. L’avenir de Christophe Galtier est notamment incertain, d’autant que Zinedine Zidane reste libre de tout contrat, mais Kylian Mbappé pourrait bien sauver la tête de son entraîneur.

« Mon avenir dépend forcément de ma direction, de mon président »

Au regard du parcours de son équipe en Ligue des champions, et plus globalement de la saison compliquée réalisée par le PSG, et ce malgré ses huit points d’avance en Ligue 1, Christophe Galtier est fragilisé. « Mon avenir dépend forcément de ma direction, de mon président , a-t-il reconnu mercredi soir au micro de Canal+ après l'élimination. Il y a évidemment de la déception. Je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison, avec énergie et détermination. » Si le média espagnol Relevo annonce une réunion de crise ce jeudi entre Nasser Al-Khelaïfi et plusieurs dirigeants du PSG pour discuter du sort de Christophe Galtier, la presse française se montre moins catégorie sur le sujet, au point d’imaginer l’actuel entraîneur parisien poursuivre sa mission à la tête du PSG.

Kylian Mbappé se sent bien avec le duo Campos/Galtier