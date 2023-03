Fiasco en Ligue des champions, le terrible aveu du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa défaite à l’aller (0-1), le PSG s’est de nouveau incliné face au Bayern Munich (0-2) ce mercredi et prend donc la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale n’a pas été aidé par les blessures, avec les sorties de Marquinhos puis Nordi Mukiele, obligeant Christophe Galtier à bricoler en pleine partie et constater la construction défaillante de l’effectif parisien.

Assez logiquement, le PSG ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des champions une fois encore. Après sa victoire au Parc des Princes (0-1), le Bayern Munich a enchaîné à domicile (0-2) et sort le club de la capitale en ayant dominé cette double confrontation. Christophe Galtier n’a pas été aidé par les blessures de ses joueurs, l’entraîneur du PSG étant déjà privé de Presnel Kimpembe et Neymar, forfaits jusqu’à la fin de la saison. Touché aux côtes le week-end dernier, Marquinhos souffrait toujours de sa déchirure intercostale et a été contraint de céder sa place à Nordi Mukiele à la 35e minute, mais ce dernier n’est resté sur la pelouse qu’une dizaine de minutes, sorti à la mi-temps, l’ancien joueur du RB Leipzig revenant de blessure.

La construction de l’effectif du PSG pointée du doigt

C’est donc El Chadaille Bitshiabu (17 ans), sans grande expérience, qui a disputé la seconde période face au Bayern Munich. Un bricolage pointé du doigt au lendemain de l’élimination du PSG, alors que le mercato réalisé par Luis Campos n’échappe pas aux critiques ces derniers mois. Désireux de recruter Milan Skriniar pour se renforcer défensivement l’été dernier puis en janvier, le club de la capitale souffre également de solutions solides en attaque, tandis que les carences dans l’entrejeu ont permis à Warren Zaïre-Emery d’enchaîner les matches à seulement 16 ans. S’il refuse d’associer ce revers à « l’échec de la construction » de l’effectif du PSG, Christophe Galtier regrette malgré tout les nombreuses absences qui ont affaibli son équipe tout au long de la saison.

« Évidemment que notre effectif était très affaibli sur la double confrontation »

« Non, ce n’est pas une question de construction. C’est l’histoire d’une saison singulière, avec un calendrier très chargé pour mes joueurs. Il nous a manqué des joueurs importants pour cette double confrontation. Ce soir, même si nous avons fait une très belle première période sans réussir à marquer toutefois, évidemment que la sortie prématurée de Marquinhos, notre capitaine, a pesé. Tout comme celle de Nordi Mukiele, qui l’avait suppléé et est lui remplacé par un jeune de 17 ans à la pause. Il y a aussi l’absence de Presnel Kimpembe, mais je ne veux pas me réfugier derrière ça. Évidemment que notre effectif était très affaibli sur la double confrontation », confie l’entraîneur du PSG.

« Devons nous remettre en cause l’effectif ? Je ne sais pas »