PSG : «Il ne va pas rester», il annonce un grand départ en direct

Kylian Mbappé n’a pas pu allumer la mèche, à l’instar de Lionel Messi, pour permettre au PSG de rêver plus grand à l’Allianz Arena mercredi soir (2-0). Pour Christophe Galtier, c’est une fin de course selon Daniel Riolo sur le banc de touche du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain sera donc resté muet face au Bayern Munich lors de ces 1/8èmes de finale de Ligue des champions (1-0/2-0). Mais ce n’est pas un cas isolé puisque le FC Barcelone et l’Inter s’étaient également cassé les dents lors des phases de poules face au mur bavarois. Seul le Viktoria Plzen était parvenu à mettre pas un, mais deux buts au champion d’Allemagne. La rigueur allemande a eu raison du PSG et de son entraîneur Christophe Galtier.

«Mon avenir dépend de ma direction»

Après l’élimination une nouvelle fois prématurée du PSG en Ligue des champions, Christophe Galtier n’a pas souhaité s’attarder sur la suite des opérations le concernant, mais n’a clairement pas laissé entendre qu’il pourrait poursuivre la saison prochaine. « Des questions sur mon avenir après ce match ? Non c’est trop tôt. Mon avenir dépend de ma direction. Il y a une déception. Moi je reste focus sur la fin de saison, je maintiens le cap avec beaucoup d'énergie. Il faudra rapidement digérer. »

«C’est terminé, c’est un au revoir»