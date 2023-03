Le clan Zidane affiche un rêve avec Neymar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Zinedine Zidane fait l’objet de nombreuses spéculations alors qu’il est en quête d’un nouveau challenge. Et son ami Christophe Dugarry, dont il est très proche, explique qu’il aurait adoré le voir diriger un certain Neymar en sélection du Brésil.

Le 17 février dernier, dans les colonnes du Figaro, Zinedine Zidane évoquait son avenir et affichait son envie de retrouver un challenge au plus vite : « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », confiait Zidane, dont le PSG a fait une priorité en cas de limogeage prochain de Christophe Galtier.

« J’aurais adoré qu’il reprenne le Brésil »

Mais d’autres options que le PSG ont été évoquées ces derniers mois pour Zinedine Zidane, comme par exemple le poste de sélectionneur du Brésil. Un choix qui aurait été idéal aux yeux de son grand ami, Christophe Dugarry : « Je vais être clair et précis : j’aurais adoré qu’il reprenne le Brésil. Les Brésiliens adorent Zidane, ils ont une génération super, j’aurais adoré le voir là-bas. L’histoire aurait été magique », lâche l’ancien attaquant de l’équipe de France dans les colonnes du Parisien. En clair, Dugarry aurait adoré voir Zidane diriger Neymar au sein de la Seleçao .

