Un ami de Zinedine Zidane balance sur son avenir

Zinedine Zidane aurait pu être le successeur parfait de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. C’était sans compter sur la prolongation de ce dernier jusqu’en 2026. La question est maintenant de savoir où rebondira Zizou pour son avenir. Et à ce propos, Christophe Dugarry, proche de Zidane, s'est confié.

Triple vainqueur consécutif de la Ligue des Champions en tant qu’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a connu un début de carrière d’entraîneur à l’image de sa carrière de joueur, remplie de succès. Mais depuis son départ du club madrilène en 2021, Zizou n’a toujours pas repris de service, et ce, malgré les intérêts très prononcés du PSG ou encore de la sélection du Brésil à son égard.

Dugarry aimerait voir Zidane avec le Brésil

Dans un entretien accordé au Parisien , le champion du monde 98, et grand ami de Zinedine Zidane Christophe Dugarry, s’est exprimé sur l’avenir de l’ancien numéro 5 du Real Madrid. « Où j’imagine Zidane rebondir ? Je vais être clair et précis : j’aurais adoré qu’il reprenne le Brésil. Les Brésiliens adorent Zidane, ils ont une génération super, j’aurais adoré le voir là-bas. L’histoire aurait été magique » , déclare Dugarry. Pour rappel, le lien entre Zidane et la sélection brésilienne, avait été le point de départ du dérapage de l'ex-président de la FFF Noël Le Graët en janvier dernier.

Dugarry « parle très peu de football » avec Zinédine Zidane