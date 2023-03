Révolution au Real Madrid, un rôle pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Carlo Ancelotti pourrait bien voir ses jours être comptés au Real Madrid alors que Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane se disputeraient sa succession. Un éventuel changement d’entraîneur permettrait ou non de lancer une révolution totale et notamment avec le transfert d’Eden Hazard.

Le Real Madrid commence à être mécontent des résultats de l’équipe première et du travail effectué par Carlo Ancelotti ces dernières semaines. D’ailleurs, Relevo a dernièrement dévoilé que certains membres du vestiaire du Real Madrid sauraient déjà qu’Ancelotti ne sera plus en poste la saison prochaine et réagirait différemment à ses directives.

Pochettino contacte le Real Madrid

Depuis quelque temps, plusieurs noms circulent dans la presse pour la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Sur le plateau d ’El Chiringuito , Eduardo Inda qui n’est autre que le directeur d’ Ok Diario a confié lundi que Mauricio Pochettino aurait offert ses services au Real Madrid après la défaite concédée face au FC Barcelone en Coupe du roi le 2 mars dernier. Zinedine Zidane aurait à coeur de prendre une troisième fois les rênes de l’effectif merengue d’après L’Équipe .

Mercato : Zidane passe un coup de fil, et c'est signé https://t.co/Y8tCcU47Ye pic.twitter.com/JQyH5CD2QJ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Zidane veut le Real Madrid, Ancelotti sera fixé en fin de saison

Les rumeurs se suivent et se multiplient dans la presse, mais le Real Madrid compte bien aller au bout de la saison en cours avant de se pencher sur la suite selon Fabrizio Romano qui a notamment fait passer le message suivant sur CaughtOffside . « C'est un été important pour le Real Madrid, mais cela sera décidé une fois que la situation du manager sera claire. Maintenant, ils sont concentrés à 100% sur la saison en cours, c'est comme ça que le Real Madrid fonctionne ».

Hazard sur le départ à moins d’un changement d’entraîneur