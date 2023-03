Coup dur pour Zidane, il a choisi sa destination

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane serait suivi de près par le PSG et plusieurs autres écuries européennes. Toutefois, s'il retrouvait un poste d'ici la fin de la saison, le Ballon d'Or 98 sera privé de David Bettoni. En effet, l'adjoint historique de Zinedine Zidane s'est engagé avec le FC Sion.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de claquer une nouvelle fois la porte du Real Madrid, et ce, parce que l'air y était devenu irrespirable. Libre de tout contrat depuis un an et demi, le Ballon d'Or 98 aurait pu prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG, mais il a recalé le Qatar, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟Le FC Sion annonce l’arrivée de David Bettoni comme entraîneur principal de la première équipe jusqu'au terme de la saison.Le communiqué ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) March 6, 2023

Zidane est suivi par plusieurs clubs, dont le PSG

Alors que Christophe Galtier a finalement pris la place de Mauricio Pochettino à l'été 2022, le PSG penserait toujours à s'offrir les services de Zinedine Zidane. L'ancien de l'OGC Nice enchainant les contre-performances depuis le début de l'année 2023. Toutefois, le PSG serait en concurrence avec plusieurs écuries sur ce dossier, dont Chelsea.

Bettoni, adjoint historique de Zidane, rejoint le FC Sion