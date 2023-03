Mbappé affole l'Europe, il écarte déjà une grosse piste

Axel Cornic

Même s’il prolongé en signant un contrat record en mai dernier, Kylian Mbappé reste l’un des grands acteurs du mercato. Il faut dire que du côté du Real Madrid on semble peu à peu digérer l’échec et envisager une nouvelle chance pour le talent français, qui semble avoir des idées assez précises concernant son avenir... et elles ne concerneraient pas la Premier League !

On pourrait bien assister aux derniers mois de la MNM, qui pourrait bien être dissoute. Lionel Messi est effectivement en fin de contrat alors que Neymar a déjà été poussé vers la sortie par le passé, avec sa récente blessure qui ne devrait en rien arranger les choses. Le PSG aimerait garder coute que coute Kylian Mbappé, mais les choses pourraient bien se compliquer...

Le PSG va devoir faire quelque chose

Car le contrat de la star française se termine en juin 2024 et dans les prochains mois son avenir pourrait bien devenir un véritable casse-tête au PSG. Sans un accord rapide, les dirigeants parisiens pourraient bien être obligés de vendre Mbappé, s’ils ne veulent pas revivre les évènements de la saison dernière.

« Sa priorité c’est loin d’être l’Angleterre, sinon il y serait déjà »