Insulté, il prévient clairement Mbappé et le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va jouer une grande partie de sa saison en Ligue des champions ce mercredi soir. Battu par le Bayern Munich au match aller (0-1), le club parisien va devoir réaliser l'exploit en Allemagne. Formé à Paris et aujourd'hui en Bavière, Kingsley Coman s'est prononcé sur ce choc. Malgré son attachement au PSG, l'international français espère qualifier son équipe.

Absent lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, en raison d'une blessure à la cuisse, Kylian Mbappé veut en découdre. « On va essayer, tous ensemble, de ramener la qualification et d’autres titres dans la capitale » a confié la star du PSG, qui venait de devenir meilleur buteur de l'histoire du PSG. Buteur au Parc des Princes, Kingsley Coman est revenu sur le match aller. L'occasion pour lui d'évoquer son attachement au PSG.

Il donne son accord au PSG, son transfert est saboté https://t.co/qanZpiCjCF pic.twitter.com/imABbpat9O — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Coman insulté lors du match aller

« Au début du match, il y a eu des insultes, mais je me suis dit : quelques personnes ne me feront pas changer d'avis. Quand tu marques, tu veux faire une glissade de genou, mais Je voulais montrer un signe de respect envers les supporters du PSG. Mais si je peux marquer plus de buts, je vais (célébrer) » a déclaré le joueur formé au PSG.

« Je ferai tout pour aider mon équipe à se qualifier »