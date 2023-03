Mbappé explose un record au PSG, il annonce déjà la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de son 201ème but sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé avait le sourire ce samedi soir. Mais le joueur est vite passé à autre chose. Son prochain objectif est clair, battre le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi prochain. Après avoir célébré son record, il a tenu à envoyer un message au club allemand.

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé est sur le toit du monde. Auteur de son 201èe but sous le maillot parisien face au FC Nantes (4-2), le joueur français n'est plus l'égal d'Edinson Cavani. Il a dépassé la marque de l'international uruguayen, désormais reléguée au second plan. Après la victoire de son équipe, Mbappé a partagé sa joie avec le public du Parc des Princes. Mais de manière contrôlée.

« Ramener la qualification et d’autres titres dans la capitale »

Car, Mbappé n'oublie pas son objectif principal, qualifier le PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Au cours d'une cérémonie organisée sur la pelouse du Parc des Princes, le joueur a annoncé la couleur avant le grand défi de mercredi prochain face au Bayern Munich. « Le curseur ? Toujours plus haut, tant que c’est ici, je pense qu’il n’y aura pas de problèmes. Cela commence dès mercredi où on va essayer, tous ensemble, de ramener la qualification et d’autres titres dans la capitale » a-t-il déclaré. Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, il en a remis une couche.

Mbappé a déjà la tête à Munich