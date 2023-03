Le PSG tremble après le record de Mbappé, l’avertissement est lancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’ambiance était à la fête au Parc des Princes ce samedi soir après la victoire du PSG contre le FC Nantes (4-2) grâce au record de buts de Kylian Mbappé, auteur de 201 réalisations sous le maillot rouge et bleu, le club s’est encore fait peur en ayant été rejoint au score par les hommes d’Antoine Kombouaré. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier ne cachait pas son inquiétude à quelques jours de retrouver le Bayern Munich.

Soir de fête ce samedi au Parc des Princes. Une semaine après avoir égalé le record d’Edinson Cavani, Kylian Mbappé a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG après sa réalisation face au FC Nantes (4-2). L’attaquant de 24 ans, recevant un trophée spécial décerné par le PSG, a logiquement été célébré par son club et les supporters sous une pluie de feux d’artifice, mais tout n’a pas été rose pour autant pour les hommes de Christophe Galtier. Le PSG s’est une nouvelle fois fait rattraper au score par les Canaris malgré leur avantage de deux buts au tableau d’affichage, de quoi rendre l’entraîneur parisien « soucieux » à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

« Inquiet oui et non… »

« Inquiet oui et non, on est en train de revivre l'histoire de Lille (NDLR : la victoire 4-3), on fait une très belle entame de match, on ouvre le score, on fait le break et puis patatrac , soufflait Christophe Galtier ce samedi soir au micro de Canal +. On a eu 15-20 minutes d'absence, on a redonné espoir à Nantes avec 2-2 à la mi-temps alors qu'on a fait une très bonne entame de match jusqu'à la 27ème minute . »

📊 À 24 ans, Kylian Mbappé est déjà parvenu à faire mieux que Just Fontaine sur plusieurs points en enchaînant les buts Mais la star du #PSG peut-elle faire mieux, et battre notamment le record ultime de 13 buts dans une Coupe du monde❓@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/KLAUzPEJH3 — Bernard Colas (@BernardCls) March 2, 2023

« On me voit un peu soucieux car cela fait deux fois que cela se renouvelle ici au Parc »