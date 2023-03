Mbappé lâche une énorme annonce sur son avenir, le PSG peut rêver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur de son 201e but sous les couleurs du PSG samedi soir contre le FC Nantes (4-2), Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. L'attaquant français en a donc profité après le match pour évoquer plusieurs sujets en conférence de presse, à commencer par son avenir alors que son contrat s'achève en juin prochain.

C'était attendu depuis l'annonce de sa prolongation de contrat en mai dernier, Kylian Mbappé est officiellement le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Samedi soir, à l'occasion de la venue du FC Nantes au Parc des Princes, l'international français a inscrit son 201e but sous les couleurs parisiennes et devance ainsi Edinson Cavani d'une longueur. Un accomplissement pour le crack de Bondy qui se concentre désormais sur d'autres records. Avec le PSG ? La question se pose puisque son contrat s'achève en juin 2024. Et à l'occasion de son passage en conférence de presse, Kylian Mbappé a d'ailleurs été interrogé sur l'influence de la Ligue des champions sur son futur.

Mbappé «ne pense qu’à faire les beaux jours du club»

« Sans manquer de respect au PSG, je ne pense pas parce que si je lie mon avenir à la Ligue des Champions je serai parti très loin. Je suis très heureux ici et je ne pense qu’à faire les beaux jours du club », lance-t-il devant les médias après s'être réjoui au micro de Canal+ d'évoluer sous les couleurs du PSG.

«Pour un Parisien de naissance, c’est quelque chose de spécial»