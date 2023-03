Mercato : Une star menace de claquer la porte, que doit faire l’OM ?

La rédaction

Alexis Sanchez n’est jamais rassasié. Bien qu’il ait gagné partout où il est passé, le Chilien a rappelé vouloir en faire de même à l’OM après la désillusion en Coupe de France face à Annecy. Qualifié de mercenaire par Jonatan MacHardy après avoir ouvert la porte à un départ, Sanchez doit-il être poussé vers la sortie par l’OM ? C’est notre sondage du jour !

L’OM va devoir négocier le choc face au Stade Rennais ce dimanche soir d’une manière bien différente que lors du Classique dimanche dernier perdu face au PSG (3-0) et à l’occasion du 1/4 de finale de Coupe de France perdu aux tirs au but mercredi face à Annecy. Une élimination surprise qui est très mal passée chez Alexis Sanchez. Star de l’OM, le Chilien a même expliqué avoir vécu la pire défaite de sa carrière de joueur lors de son passage en conférence de presse vendredi au cours duquel il a lâché une petite bombe sur son avenir à l’OM.

«Je suis ici pour gagner, pour gagner des titres»

« Oui j'ai envie de rester ici. Après je suis ici pour gagner, pour gagner des titres. Je l'ai dit dés le premier jour. Je veux être champion, remporter des titres. Après le match de l'autre jour, j'étais plus triste que les supporters. Je pense à la victoire. Ce sentiment reste ancré en moi. J'ai toujours voulu gagner. On verra aussi en fonction des résultats qu'on obtient ». Voici le discours lourd de sens tenu par Alexis Sanchez lors du point presse. Des propos qui feraient de lui un « mercenaire » selon le chroniqueur Jonatan MacHardy.

«Alexis c'est la définition même du mercenaire»