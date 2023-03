Avec le PSG, Neymar a surpris son monde

Thomas Bourseau

L’été 2017 a marqué un tournant dans l’histoire récente du PSG, mais aussi du FC Barcelone avec le transfert très médiatisé de Neymar. Ex-compère d’attaque du Brésilien au Barça, Luis Suarez s’est livré sur ce feuilleton aux multiples rebondissements et sur les discours changeants de Neymar.

Alors qu’il avait prolongé son contrat avec le FC Barcelone en 2016, Neymar a choqué le monde entier à l’été 2017 en troquant la tunique blaugrana du Barça pour le maillot rouge et bleu du PSG. Le Qatar frappa un grand coup en levant la clause libératoire de 222M€ fixée dans l’ancien contrat de Neymar au FC Barcelone. Ce feuilleton a fait beaucoup parler dans la presse catalane et surtout au sein même du vestiaire du FC Barcelone. Gerard Piqué avait publié le célèbre « Se Queda » en selfie avec Neymar alors qu’un transfert au PSG se précisait chaque jour passant.

«Il nous écoutait et disait : “oui, oui, je veux rester”».

Ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone, Luis Suarez s’est confié à PLACAR sur le départ très médiatisé de son ami au PSG. « D'abord, ça nous a fait très mal en tant qu'amis et coéquipiers de Neymar parce qu'en présaison, aux États-Unis, quand on s'asseyait pour en parler, il nous disait : “non, non”. Je n'aimais pas trop en parler, mais on est allés voir Neymar et on lui a dit : “Ney, si tu veux tout gagner reste ici avec nous”. Il nous écoutait et disait : “oui, oui, je veux rester” ».

«L’Angleterre, c'est mieux. City, le football sera meilleur là-bas. Mais en France ?»