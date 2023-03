«Il nous a mis KO» : Le transfert de Neymar au PSG l’a choqué

Axel Cornic

Ancienne star du FC Barcelone, Neymar a choqué beaucoup de monde lors de l’été 2017, lors de son transfert à 222M€ au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas de son ancien coéquipier Luis Suarez, qui formait avec le Brésilien et Lionel Messi l’une des attaques les plus flamboyantes au monde.

Prodige à Santos, Neymar a connu deux clubs en Europe avec le FC Barcelone et le PSG. Ce dernier ne semblait d’ailleurs pas du tout être une étape programmé, puisque son transfert en 2017 a choqué la planète football et reste à ce jour l’opération la plus importante de l’histoire.

Mercato - PSG : Un club mythique attend Messi, Neymar s’en mêle https://t.co/cnay2HAApp pic.twitter.com/Pg6tflPqdt — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« On s'est dit : “Neymar, l'Angleterre, c'est mieux. Mais en France ?” »

Dans un long entretien accordé à PLACAR , Luis Suarez est revenu sur les circonstances autour de ce transfert de Neymar, qui était à l’époque son coéquipier. « En tant qu'amis, on lui disait de rester, mais c'est sa décision, celle de sa famille » a confié l’ancien du FC Barcelone. « On s'est dit : “Neymar, l'Angleterre, c'est mieux. (Manchester) City, le football sera meilleur là-bas. Mais en France ?” »

« Pour nous il était très important »