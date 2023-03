Après le transfert de Cristiano Ronaldo, il veut faire des folies avec Messi

Amadou Diawara

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat le 30 juin, l'Inter Miami de David Beckham voudrait profiter de la situation pour boucler son transfert à 0€ cet été. Consciente de la situation, la MLS soutient pleinement sa franchise floridienne. D'ailleurs, Don Garber - commissaire du championnat nord-américain - a laissé entendre que Leo Messi pouvait signer un contrat record, comme Cristiano Ronaldo à Al Nassr, en Arabie Saoudite.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappé à l'Inter Miami. En effet, David Beckham - propriétaire de la franchise floridienne - serait déterminé à boucler le transfert à 0€ de la Pulga à l'issue de la saison. Et Don Garber serait ravi de voir Leo Messi migrer vers Miami. Lors d'un entretien accordé à The Athletic , le commissaire de la MLS a d'ailleurs laissé entendre que l'Inter pouvait offrir un contrat record à l'actuel numéro 30 du PSG, comme Al Nassr vient de le faire avec Cristiano Ronaldo.

Il fait son mea culpa, Mbappé va être dégouté https://t.co/ua4ZRFEThC pic.twitter.com/0yDqZuU7yr — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

«Avec Cristiano Ronaldo à 100 millions de dollars...»

« Les équipes ont la flexibilité de faire des choses uniques. La MLS est une entité unique. Si vous vendez quelque chose qui appartient au collectif, le collectif doit l'approuver. Donc, quelle que soit la décision de Jorge Mas (propriétaire de l'Inter Miami), avec l'aide de Todd Durbin (vice-président exécutif de la MLS) pour structurer quelque chose, si nous avons l'opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus », a expliqué Don Garter, avant de poursuivre.

«Nous allons devoir préparer un contrat qui va lui convenir»