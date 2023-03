Barré par les stars du PSG, il se lâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé durant la première partie de saison, Pablo Sarabia a donc décidé de quitter le PSG cet hiver afin de s’engager avec Wolverhampton. Fier d’avoir évolué avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, l’International espagnol souhaitait toutefois avoir plus de temps de jeu et a donc décidé de quitter le club comme il l’explique.

La vie d'attaquant au PSG n'est pas de tout repos lorsque l'on ne s'appelle pas Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar. Pablo Sarabia peut en témoigner. Malgré une belle saison en prêt au Sporting CP, l'international espagnol a eu du mal à exister durant la première partie de saison. Au point qu'il ait décidé de rejoindre Wolverhampton cet hiver. Un choix que Pablo Sarabia justifie.

Sarabia justifie son départ

« C'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar et une très bonne expérience, mais pour moi, la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l'équipe. Je préfère être dans une autre équipe pour ressentir cette unité, pour en faire partie et être un membre de l'équipe et de la famille, plutôt qu'une simple collection d'individus. Je n'étais pas heureux de ne pas jouer. C'est très difficile de jouer au PSG vu le niveau des joueurs, alors j'ai pris la décision de venir ici », lance-t-il dans une interview accordée au Daily Telegraph .

Lopetegui a tout changé pour Sarabia