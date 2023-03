Neymar blessé, les joueurs du PSG soulagés

Axel Cornic

L’absence de Neymar, touché à la cheville lors de la victoire à l’arrachée contre le LOSC (4-3), fait couler beaucoup d’encre en ce moment. Il faut dire que le Brésilien est encore aux abonnés absents alors que le Paris Saint-Germain a le plus besoin de lui, puisque le rendez-vous tant attendu face au Bayern Munich approche à grands pas. Pourtant, tout ne semble pas si noir...

Depuis 2017, Neymar est passé par beaucoup de bas et pas assez de hauts au PSG. Cette année, il a encore contracté une blessure à la cheville et sa présence est donc sérieusement compromise pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions, capital après la victoire du Bayern Munich lors du match aller (0-1).

Sans Neymar, le PSG va mieux

Mais l’absence de Neymar ne semble finalement pas si dramatique ! Le Parisien parle en effet d’un PSG plus équilibré, avec Kylian Mbappé qui devient la seule véritable référence offensive de l’équipe. Lionel Messi serait lui aussi métamorphosé, vraisemblablement libéré sans le Brésilien à ses côtés.

Fabian Ruiz et Vitinha enfin libérés