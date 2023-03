Mercato : Ça s’emballe pour Zidane, quelle doit être sa décision ?

La rédaction

La période sabbatique de Zinedine Zidane pourrait arriver à son terme en cette année 2023. De retour sur le marché, le champion du monde 98 est annoncé aux quatre coins du monde. Mais selon vous, quelle destination Zidane doit-il privilégier ? C’est notre sondage du jour !

Et si Zinedine Zidane sortait enfin de son break sabbatique ? Depuis la fin du mois de mai 2021 et son départ du Real Madrid, le champion du monde 98 s’est fait plutôt discret. Certes, il a été vu à des événements sportifs comme la dernière cérémonie en date du Ballon d’or qu’il a remis à Karim Benzema ou plus récemment pour son partenariat avec Alpine. Pour autant, Zidane n’est toujours pas revenu aux affaires, et ce n’est pas faute d’avoir patienté.

Zidane veut revenir, le Real Madrid dans sa short-list

Lors d’une interview accordée à L’Équipe en juin 2022 à l’occasion de son cinquantième anniversaire, Zinedine Zidane avouait cultiver le désir de prendre les rênes de l’équipe de France alors que le contrat de Didier Deschamps expirait en décembre. Finalement, après la finale atteinte par les Bleus au Mondial du Qatar, Deschamps a été reconduit jusqu’en 2026. Biographe de Zidane, Frédéric Hermel affirmait en janvier dernier que l’ancien coach du Real Madrid était sur le marché pour 2023. L’Équipe a en parallèle confié que revenir sur le banc de la Casa Blanca plairait à Zidane.

Mercato : Il a trouvé le club idéal pour Zinedine Zidane https://t.co/StJswiyraq pic.twitter.com/CgKCq5himb — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Le PSG ou Chelsea pour Zidane ?