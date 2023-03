Saison catastrophe à l'OM, une star envisage son transfert ?

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a frappé très fort avec l'arrivée d'Alexis Sanchez. Longtemps attendu sur la Canebière, le Chilien a fini par rejoindre l'effectif d'Igor Tudor après avoir été libéré par l'Inter Milan. Mais alors que Sanchez a signé pour un an avec une année supplémentaire en option, les questions se posent sur son avenir. Ce vendredi, l'attaquant de l'OM a fait le point et ses propos sont loin d'être rassurants.

Il y a eu des doutes à son arrivée à l'OM, Alexis Sanchez a parfaitement su faire mentir ses détracteurs. Malgré ses 34 ans, le Chilien réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. Libéré par l'Inter Milan, l'attaquant a intégré l'effectif d'Igor Tudor avec qui il s'impose comme un véritable cadre. Avec 13 buts toutes compétitions confondues cette saison, Alexis Sanchez porte l'OM. Mais quid de son avenir ? Arrivé de l'Inter Milan, le Chilien s'est engagé pour un an avec une année supplémentaire en option. Pour le moment, rien ne dit que celle-ci sera activée.

Alexis Sanchez prêt à rester à l'OM, mais...

Alors que la fin de saison se rapproche, les questions se posent sur l'avenir d'Alexis Sanchez. Ce vendredi, le Chilien était en conférence de presse et les journalistes l'ont donc interpelé sur le sujet. A propos de son avenir, l'attaquant de l'OM a alors lâché : « Oui j'ai envie de rester ici. Après je suis ici pour gagner, pour gagner des titres. Je l'ai dit dés le premier jour. Je veux être champion, remporter des titres. Après le match de l'autre jour, j'étais plus triste que les supporters. Je pense à la victoire. Ce sentiment reste ancré en moi. J'ai toujours voulu gagner. On verra aussi en fonction des résultats qu'on obtient ».

Gagner des titres loin de l'OM ?

Alexis Sanchez semble donc prêt à rester à l'OM, mais il veut également remporter des titres. Le problème est que le club phocéen ne devrait soulever aucun trophée en fin de saison. En effet, les hommes d'Igor Tudor viennent d'être éliminés de la Coupe de France par Annecy. Pour ce qui est de la Ligue 1, l'OM pointe à la 2ème place, mais avec 8 longueurs de retard sur le PSG. Un écart qui sera difficile à combler. Malgré sa saison à l'OM, Alexis Sanchez pourrait donc bien aller voir ailleurs afin de gagner des titres. A suivre...